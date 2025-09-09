Finnair perui lennon Dohaan

Finnair on perunut tämäniltaisen lennon Qatarin pääkaupunkiin Dohaan, kerrotaan Finnairin viestinnästä.
Israel teki aiemmin tänään iskun Dohaan.
Finnairin lennon oli määrä lähteä Dohaan kello 17.10, mutta yhtiö päätti viivästyttää lähtöä ja tehdä iskun takia turvallisuuskartoituksen.
Finnairin viestinnästä kerrotaan, että kartoituksen perusteella Dohaan on turvallista operoida ja sinne voidaan jatkaa lentoja normaalisti.
Tiistain lento päätettiin kuitenkin perua, sillä tilanne on huolestuttanut Finnairin henkilökuntaa ja asiakkaita.
– Huomasimme, että tällainen äkillinen tilanne aiheuttaa huolta henkilöstössä ja asiakkaissa, sanoo Finnairin viestintäpäällikkö Suvi Aaltonen MTV Uutisille.
Perutun lennon matkustajat reititeetään Aaltosen mukaan seuraaville Dohan lennoille.
Näillä näkymin Finnair lentää tulevat Dohan lennot suunnitellun mukaisesti.
– Tällä hetkellä olevien tietojen ja näkemysten perusteella operoimme lennot Dohaan normaalisti.
Finnairin seuraava lento Dohaan on keskiviikkona kello 17.10.