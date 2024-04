Israel vetää joukkojaan pois eteläisestä Gazasta – Netanjahu: Israel askeleen päässä voitosta

Armeija kertoo, että Israelin asevoimien yksikkö on saanut tehtävänsä Khan Yunisissa päätökseen ja poistuu valmistautuakseen tuleviin operaatioihin.

Suuri osa Khan Yunisin kaupungista on raunioitunut Israelin iskuissa.

Hamasin johtamasta hyökkäyksestä Israeliin tulee tänään kuluneeksi tasan puoli vuotta. Sen jälkeen Israel on iskenyt voimalla Gazaan, jossa Hamasin johtaman hallinnon terveysministeriö on kertonut yhteensä yli 33 000 ihmisen kuolleen ja yli 75 000 haavoittuneen. Laajoja alueita Gazassa on pommitettu raunioiksi.