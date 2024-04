Britannian pääministeri vaatii sodan lopettamista Gazassa

Sunakin mukaan Britannia kunnioittaa Israelin oikeutta puolustaa itseään Hamasin uhalta, mutta koko Britannia on Sunakin sanoin "shokissa verenvuodatuksesta". Järkyttävän konfliktin on pääministerin mukaan loputtava.



Sunnuntaina tulee kuluneeksi puoli vuotta siitä, kun Hamas hyökkäsi Israeliin. Iskussa kuoli yli 1 100 ihmistä ja noin 250 siepattiin panttivangeiksi. Israelin vastahyökkäyksessä Gazaan on Hamasin alaisen terveysministeriön mukaan kuollut yli 33 000 ihmistä, heistä suurin osa naisia ja lapsia.



Sunak vaatii panttivankien vapauttamista sekä humanitaarisen avun vapaata kulkua Gazaan. Israel on rajoittanut avun toimittamista. Pääministeri sanoi, että Gazan lapset tarvitsevat humanitaarisen keskeytyksen sotatoimille välittömästi, minkä pitäisi myös johtaa "pitkäaikaiseen, kestävään tulitaukoon".



– Se on nopein tapa saada panttivangit ulos ja apua sisään, sekä lopettaa taistelut ja elämien menetykset.



– Israelilaiset ja palestiinalaiset ansaitsevat kaikki elää rauhassa, ihmisarvon mukaisesti ja turvassa. Jatkamme työtä sen saavuttamiseksi.