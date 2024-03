Hamasilta uusi aselepoehdotus Gazaan: Israel luvannut lähettää valtuuskunnan neuvottelemaan

Israel on aikaisemmin kieltäytynyt jyrkästi vetäytymisestä Gazasta, koska maan hallinnon mukaan se merkitsisi voittoa Hamasille.

Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt sieppasivat hyökkäyksensä yhteydessä noin 250 panttivankia. Niistä satakunta on edelleen Gazassa. Loput on vapautettu tai he ovat kuolleet.