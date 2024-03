Israelilaisjoukot hyökkäsivät al-Shifan sairaalan alueelle Gazassa

Silminnäkijät Gazan kaupungissa kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että al-Rimalin alue, jossa sairaala sijaitsee, on joutunut ilmaiskujen kohteeksi. He sanoivat myös, että panssarivaunut olivat ympäröineet laajan sairaalakompleksin.

Israel on toistuvasti syyttänyt Hamasia sotilasoperaatioiden johtamisesta sairaaloista ja muista lääketieteellisistä keskuksista. Hamas on kiistänyt väitteet.

Terveysministeriö: Israel surmannut yli 31 600

Israel on moukaroinut Gazaa ilmaiskuin ja hyökkäyksin lokakuulta saakka. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut kaistalla yli 31 600 ihmistä, joista valtaosa on ollut naisia ja lapsia. Suuri osa Gazasta on raunioina Israelin iskujen jäljiltä.