Israel tyrmää toiveet kahden valtion mallista: "Palestiinalaishallinto ei ansaitse valtiota"

Useat Euroopan maat ovat kertoneet aikovansa tunnustaa Palestiinan valtion lähitulevaisuudessa.

Israelin ulkoministerin Gideon Sa'arin mukaan Palestiinan valtion perustaminen vaarantaisi Israelin turvallisuuden.

Sa'ar sanoi myös, että rauha palestiinalaisten kanssa voidaan saavuttaa vain kahdenvälisesti. Se, että muut maat tunnustavat Palestiinan valtion, ei Sa'arin mukaan edistä rauhaa.

– Palestiinalaisvaltion perustamista tukevat maat sivuuttavat tärkeät seikat, jotka osoittavat, että palestiinalaishallinto ei ansaitse valtiota omien tekojensa perusteella, Sa'ar sanoo.

Sa'ar kommentoi asiaa yhteisessä lehdistötilaisuudessa Tanskan ulkoministerin Lars Lokke Rasmussenin kanssa. Ulkoministerit tapasivat tänään Jerusalemissa.

Tanskan ulkoministerin Lars Lokke Rasmussen ja Israelin ulkoministeri Gideon Sa'ar tapasivat Jerusalemissa.

Ulkoministerit keskustelivat useiden Euroopan maiden aikomuksesta tunnustaa palestiinalaisvaltio lähitulevaisuudessa. Sa'ar kertoo kehottaneensa Tanskaa olemaan tunnustamatta Palestiinan valtiota.

Rasmussen totesi, ettei Tanska ole valmis tunnustamaan Palestiinan valtiota, mutta vakuutti, ettei Israelilla ole veto-oikeutta asiaan.

– Rauhan on perustuttava kahden valtion rinnakkaiseloon. En ole naiivi, tiedän että se on hyvin vaikeaa saavuttaa, mutta meidän on pyrittävä siihen, Rasmussen toteaa.

Hyökkäys Gazan kaupunkiin syventää kriisiä

Israelin armeija on jatkanut hyökkäystään Gazan kaupunkiin. Israel antoi lauantaina lisää evakuointimääräyksiä Gazan asukkaille ja pommitti kaupungin kerrostaloja.

Suuri joukko palestiinalaisia on joutunut siirtymään pohjoisessa sijaitsevasta Gazan kaupungista etelään. Avustusjärjestöt ovat varoittaneet, että laajamittainen evakuointi tulee pahentamaan humanitaarista kriisiä kaupungissa.

Israelin joukot ovat edenneet syvemmälle Gazan kaupunkiin.AFP / Lehtikuva

Elokuun lopulla YK vahvisti Gazan kaupungin kärsivän nälänhädästä. Unicefin Gazassa ylläpitämien klinikoille tuotiin kahden viikon sisällä yli 7 000 alle viisivuotiasta lasta akuutin aliravitsemuksen takia.

Unicef kokoaa parhaillaan elokuun kokonaismäärää. Akuutista aliravitsemuksesta kärsivien uusien potilaiden määrän ennustetaan nousevan yli 15 000:n, mikä on yli seitsemän kertaa enemmän kuin helmikuussa.

Kaistan keskellä ja etelässä sijaitsevien Deir al-Balahin ja Khan Younisin ennustetaan joutuvan nälänhädän valtaan ensi kuun loppuun mennessä. Israel hallitsee tällä hetkellä noin 75 prosenttia Gazan alueesta.