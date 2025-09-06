Israel määräsi Gazan kaupungin asukkaat poistumaan – tuhosi taloja ilmaiskuilla

Israel ilmoitti perustaneensa uuden "humanitaarisen alueen", jossa apua annettaisiin yhteistyössä YK:n ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Israelin armeija on määrännyt Gazan kaupungin asukkaat poistumaan hyökkäyksensä tieltä.

Asiasta ilmoitti Israelin armeijan tiedottaja sosiaalisessa mediassa julkaistussa viestissään. Armeija on määrännyt asukkaita siirtymään niin kutsutulle humanitaariselle alueelle Gazan kaistan eteläosassa.

Läheisellä humanitaarisella alueella eli al-Mawasin pakolaisleirillä asuu teltoissa jo tuhansia kodeistaan evakkoon lähteneitä palestiinalaisia.

Israelilaislehti Haaretzin mukaan Israel on ilmoittanut tänään perustaneensa lähistölle myös uuden humanitaarisen alueen. Haaretzin mukaan armeija sanoo tämänpäiväisessä lausunnossaan, että Khan Yunisiin on pystytetty kenttäsairaaloita ja että sinne toimitetaan ruokaa, telttoja, lääkkeitä ja muita tarvikkeita.

Lausunnon mukaan humanitaarinen apu ja infrastruktuurin rakentaminen tapahtuvat yhteistyössä YK:n ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Osa Gaza Cityn asukkaista on paennut jo kotoaan Israelin päätettyä ottaa kaupunki hallintaansa. Kuva Zeitoun asuinalueelta 26.8.2025.AFP / Lehtikuva

Al-Jazeera: Gazan korkeimpiin kuulunut rakennus tuhottu

Tällä välin hyökkäykset Gazan kaupungissa ovat jatkuneet. Qatarilaiskanava al-Jazeera julkaisi lauantaina videon jossa näkyy, kuinka suuri kerrostalo romahtaa iskun voimasta maan tasalle pölypilven keskellä.

Al-Jazeeran mukaan 12-kerroksinen asuinrakennus oli yksi Gazan kaistan korkeimmista tornitaloista, johon oli majoittunut omista kotitaloistaan paenneita ihmisiä. Korkeita tornitaloja oli pidetty kanavan mukaan turvallisina, ja siksi asukkaat pitävät sen tuhoamista hälyttävänä merkkinä hyökkäyksen voimistumisesta.

Qatarilaiskanavan mukaan myös Israelin äärioikeistoa edustava, kansallisesta turvallisuudesta vastaava ministeri Itamar Ben Gvir julkaisi videon rakennuksen tuhoutumisesta. Kanavan mukaan ministeri sanoi Israelin tuhonneen tornitalon ja iloitsi iskun onnistumisesta.