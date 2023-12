Israel: "Hamas on hajoamaisillaan" – MTV seuraa sotaa

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu uskoo Persianlahden maiden auttavan Gazan kaistan jälleenrakentamisessa sen jälkeen, kun meneillään oleva konflikti äärijärjestö Hamasin kanssa on päättynyt.

Israelilaislehti Times of Israelin mukaan Netanjahu kertoi kaavailuistaan eilen Israelin parlamentin ulkoasiain- ja turvallisuusvaliokunnassa.

Netanjahun mukaan ensimmäinen tavoite on nujertaa Hamas, minkä jälkeen Yhdistyneet arabiemiirikunnat sekä Saudi-Arabia tukisivat Gazan kaistan uudelleen asuttamista.

9.08: Israel: "Hamas on hajoamaisillaan"

Gallantin mukaan Israelin armeija on valtaamassa järjestön viimeisiä tukikohtia Gazassa.

Maanantai 11.12.

Äärijärjestö Hamasin kontrolloiman Gazan terveysministeriön mukaan kuolonuhrien määrä Gazassa nousi jälleen kymmenillä. Israelin hyökkäyksen seurauksena kuolleiden määrä on noussut kokonaisuudessaan jo yli 18 200:n.

Israelin mukaan sen armeija on surmannut noin 7 000 taistelijaa taisteluissa, jotka ovat keskittyneet Gazan eteläosiin. Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaan meneillään on Hamasin "lopun alku".

Israelilaissotilaita on Israelin asevoimien mukaan kuollut yli sata Gazan maahyökkäyksen aloittamisen jälkeen.

YK:n arvion mukaan ahtaasti asutun Gazan 2,4 miljoonasta ihmisestä 1,9 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa Israelin hyökkäyksen seurauksena. Israel on kehottanut siviilejä hakemaan turvaa Gazan eteläosista, mutta on samalla jatkanut iskujaan joka puolille aluetta.