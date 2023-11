Netanjahu: Gazan turvallisuusvastuu Israelille taistelujen jälkeen – MTV seuraa Israelin ja Hamasin sotaa

Israel ottaa kokonaisvastuun Gazan turvallisuudesta taisteluiden jälkeen, sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu.



Netanjahun mukaan Israel ottaa turvallisuusvastuun toistaiseksi määräämättömäksi ajaksi. Pääministerin mukaan vastuun ottaminen on tarpeen äärijärjestö Hamasin hillitsemiseksi.



– Silloin kun meillä ei ole tätä turvallisuusvastuuta, meillä on Hamasin terrori sellaisessa mittakaavassa, jota emme ole voineet kuvitella, sanoi Netanjahu yhdysvaltalaisen ABC Newsin haastattelussa.



Netanjahun mukaan Gazaan ei tule yleistä tulitaukoa ennen kuin kaikki Hamasin ottamat panttivangit on vapautettu. Netanjahun mukaan Israel voi suostua lyhyisiin taukoihin, joiden aikana humanitaarista apua päästetään Gazaan tai joiden aikana panttivangit voivat poistua palestiinalaisalueelta.



– Pieniä taktisia taukoja, tunti siellä, tunti täällä. Meillä on ollut niitä aiemminkin, sanoi Netanjahu.



Hamas hyökkäsi kuukausi sitten Israeliin. Hyökkäyksessä sai Israelin viranomaisten mukaan surmansa yli 1 400 ihmistä, valtaosin siviilejä. Israelin mukaan Hamasin hallussa on ollut siitä lähtien yli 240 panttivankia.