Israel ei lähetä edustajiaan huomenna rauhankokoukseen Egyptin Sharm el-Sheikhiin, jossa järjestetään Gazan aseleposopimuksen allekirjoitusseremonia.
Asiasta kertoi Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun tiedottaja tänään uutistoimisto AFP:lle.
Huomista tilaisuutta isännöivät Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi.
Näin ollen Egyptissä ei nähdä aseleposopimuksen kumpaakaan osapuolta.
Eilen Hamasin poliittisen toimiston jäsen Hossam Badran sanoi AFP:lle, ettei järjestö osallistu seremonioihin Egyptissä.
Lue myös: Hamasilta kaksi uutta vaatimusta – rauhanteko vaikeutuu ja se sopii Israelille, professori arvioi
Hamasin lähde AFP:lle: Hamas vaatii Israelia vapauttamaan aselevon aikana palestiinalaisliikkeen tärkeimmät hahmot
Äärijärjestö Hamas vaatii, että aselevon aikana Israelin vapauttamien vankien joukossa ovat myös palestiinalaisliikkeen tunnetuimmat johtohahmot. Asiasta kertoo järjestön lähde AFP:lle.
Vapautettavia johtohahmoja tulisi lähteen mukaan olla seitsemän, muiden muassa Marwan Barghouti, Ahmad Saadat, Ibrahim Hamed sekä Abbas al-Sayyed.
Lähteen mukaan Hamas ja sen liittolaisryhmät ovat saattaneet loppuun kaikki valmistelut panttivankien luovuttamisessa Israelille. Hamas vahvisti aiemmin, että järjestön hallussa olevien 48 panttivangin vapauttaminen alkaa maanantaiaamuna.
Israel puolestaan vapauttaa vankiloistaan noin 2 000 palestiinalaisvankia sen jälkeen, kun Hamasin panttivangit ovat päässeet Israeliin.
Benjamin Netanjahu tiedotti tänään julkaistussa lausunnossaan, että Israel on valmis ottamaan välittömästi vastaan kaikki Gazassa vielä olevat panttivangit.
0:57Hamas on haluton luopumaan aseista – asiantuntija ei pidä yllättävänä.
Lue myös: Lähde: Hamas aikoo luopua Gazan hallinnasta
9:47Käännekohta käsillä Lähi-idässä – mitä Israelin ja Hamasin rauhasta seuraisi?
Juttua ja otsikkoa päivitetty 12.10.2025 kello 18.24: Hamas vaatii palestiinalaisliikkeiden johtohahmojen vapauttamista.