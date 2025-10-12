Aseleposopimus on tarkoitus allekirjoittaa maanantaina Egyptissä.
Palestiinalainen äärijärjestö Hamas ei aio hallinnoida Gazaa sodan jälkeen, kertoo Hamasin lähde uutistoimisto AFP:lle.
Hamasin neuvotteluryhmää lähellä oleva lähde puhui AFP:lle nimettömänä.
Lähteen mukaan Hamas ei tule osallistumaan myöskään siirtymävaiheeseen, vaan luopuu alueen hallinnasta. Järjestö aikoo kuitenkin pysyä olennaisena osana palestiinalaista rakennetta.
Kymmenet humanitaarista apua täynnä olevat kuorma-autot odottivat pääsyä Gazan kaistalle Rafahin rajanylityspaikalla Egyptissä sunnuntaina.AFP / Lehtikuva
Sopu aselevon ensimmäisestä vaiheesta saavutettiin Hamasin ja Israelin neuvotteluissa Egyptissä torstaina.
Hamasin edustaja kertoi aiemmin, että järjestön hallussa olevien 48 panttivangin vapauttaminen alkaa maanantaiaamuna. Suurin osa panttivangeista on israelilaisia.
Yhdysvaltain välittämän Israelin ja Hamasin välisen aseleposopimuksen mukaan Israel vapauttaa vankiloistaan noin 2 000 palestiinalaisvankia sen jälkeen, kun Hamasin ottamat panttivangit ovat palanneet Israeliin.
Yhdysvallat ja Egypti johtavat kokousta
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa osallistuu Gazan aseleposopimuksen allekirjoitustilaisuuteen Egyptissä. Costa edustaa Euroopan unionia niin sanotussa Gazan rauhanhuippukokouksessa.
Aseleposopimus on tarkoitus allekirjoittaa maanantaina Egyptissä. Kokousta johtavat Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi.
Kokoukseen osallistuu johtajia yli 20 maasta.
Osallistumisestaan ovat kertoneet muun muassa Britannian pääministeri Keir Starmer, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Espanjan pääministeri Pedro Sanchez sekä Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja YK:n pääsihteeri Antonio Guterres.
Hamasin edustaja sanoi lauantaina uutistoimisto AFP:lle, ettei äärijärjestö osallistu allekirjoitusseremoniaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun osallistumisesta ei vielä tiedetä.