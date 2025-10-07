"Emme luota miehittäjään, emme hetkeäkään."

Äärijärjestö Hamas haluaa Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta ja Gazan rauhansuunnitelman tukijamailta takuut siitä, että sota päättyy, jos neuvotteluissa päästään sopimukseen.

– Emme luota miehittäjään, emme hetkeäkään. Israelin miehittäjät eivät ole koskaan pitäneet lupauksiaan, ja olemme kokeneet sen jo kaksi kertaa tässä sodassa. Siksi haluamme todellisia takuita, sanoi neuvotteluryhmän johtoon kuuluvan Khalil al-Hayya Egyptin valtiollisen median mukaan.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu puolestaan sanoi Hamasin terrorihyökkäyksen kaksivuotispäivän viestissään, ettei Israel edelleenkään ole valmis tinkimään Gazan sodan tavoitteistaan.

– Nämä ovat kohtalokkaita ja ratkaisevia päiviä. Jatkamme toimintaamme sodan kaikkien tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne ovat kaikkien siepattujen vapauttaminen, Hamasin hallinnon eliminointi ja sen varmistaminen, ettei Gaza koskaan enää muodosta uhkaa Israelille, pääministerin kanslian välittämässä viestissä sanottiin.

Egyptin median mukaan Hamas tavoittelisi vankienvaihdossa myös vuodesta 2002 vangittuna olleen palestiinalaisjohtaja Marwan Barghoutin vapauttamista.

Israelin mukaan Barghouti on al-Aksan marttyyrien prikaati -järjestön johtaja. Hänet on tuomittu viiteen elinkautiseen.

Barghoutin lisäksi Hamas haluaisi vankienvaihdossa vapaaksi useita muitakin korkeita palestiinalaisjohtajia.

Trump sanoi aikaisemmin tänään, että neuvotteluissa on olemassa todellinen mahdollisuus Gazan rauhansopimukseen.

1:41 Hamasin hyökkäyksestä Israeliin on kulunut kaksi vuotta. Näin sota on edennyt.