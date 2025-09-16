Israel on aloittanut maahyökkäyksen Gazaan, kertoo maan parlamentin tiedottaja.

Israelin asevoimat kertoo joukkojensa siirtyneen Gazan kaupungin keskustaan. Maahyökkäyksen tarkoitukseksi kerrotaan Hamasin infrastruktuurin tuhoaminen kaupungissa. Maan asevoimien edustaja arvioi uutistoimisto Reutersin mukaan, että Gazan kaupungissa on 2 000–3 000 äärijärjestö Hamasin taistelijaa.

Israelin armeija arvioi, että kaupungin asukkaista yli 40 prosenttia olisi jo poistunut kaupungista.

Aamulla Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi Gazan olevan nyt tulessa, kun Israelin armeija hyökkäsi kiivaasti Hamasin infrastruktuuria vastaan.

The Times of Israel kertoo yksityiskohtia maahyökkäyksen kokoonpanosta. Israelin asevoimat kertoo lehdelle, että sen kaksi divisioonaa aloitti viime yönä "uuden vaiheen" hyökkäyksessä Hamasia vastaan.

Gazaan on matkalla kymmeniä tuhansia Israelin joukkoja. Asevoimien mukaan hyökkäykseen liittyy lähipäivinä myös kolmas, usean kymmenentuhannen sotilaan divisioona. Lisäksi neljäs divisioona jatkaa puolustustehtäviä Gazan pohjoispuolella.

Hyökkäystä on kuvailtu työnimellä Gideonin vaunu B. Sen ensiaskeleet otettiin jo viikkoja sitten ilmaiskujen kiihdyttämisellä etenkin Gaza Cityn korkeisiin rakennuksiin, joita Israel pitää Hamasin kohteina.

Myös viime yönä Gazaa ravisteli suuri ilmaiskujen aalto, mikä mahdollisti maavoimien etenemisen Gaza Cityssä, lehti kertoo. Asevoimien tavoitteena on työntyä syvemmälle kaupunkiin ja piirittää se, jotta siellä olevat Hamasin joukot saataisiin kukistettua. Asevoimien arvion mukaan kaupungissa piileskelee yhä tuhansia Hamasin taistelijoita, sekä noin 600 000 siviiliä, jotka eivät ole evakuoituneet kaupungista.