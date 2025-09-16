Axiosin mukaan Israel aloitti hyökkäyksen tunteja sen jälkeen, kun pääministeri Netanjahu oli kokoustanut USA:n ulkoministerin kanssa.

Israel on aloittanut maahyökkäyksen Gazan kaupungin valtaamiseksi, sanovat israelilaiset virkamieslähteet uutissivusto Axiosille.

Viime aikoina Israel on koventanut iskujaan Gazan kaupungissa ja muun muassa tuhonnut useita asuinkerrostaloja. Uuden maahyökkäyksen uskotaan pahentavan humanitaarista katastrofia Gazassa entisestään.

Uutissivuston mukaan Israelin asevoimien sekä tiedustelupalveluiden johtajat ovat kehottaneet Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua olemaan aloittamatta uutta hyökkäystä.

He ovat varoittaneet, että hyökkäys voi muun muassa vaarantaa Gazassa vielä olevien panttivankien hengen ja johtaa koviin joukkojen menetyksiin. Hyökkäys voi myös johtaa heidän mukaansa siihen, että Israel joutuu ottamaan Gazan kaistan ja sen asukkaat suoraan sotilaalliseen hallintaansa.

Israelin asevoimat on kehottanut Gazan kaupungissa olevia palestiinalaisia jättämään kaupungin ja siirtymään etelää kohti niin kutsutuille humanitaarisille vyöhykkeille. Israelin asevoimien mukaan kaupungista on lähtenyt toistaiseksi noin 300 000 asukasta.

YK:n arvion mukaan Gazan kaupungissa ja sen ympärillä asuu noin miljoona palestiinalaista. YK julisti elokuussa, että Gazan kaupungin alueella on nälänhätä.

Gazan kaupungissa rajuja pommituksia

Maanantai-iltana Israelin asevoimat teki mittavia ilmaiskuja Gazan kaupunkiin. Palestiinalaisten mediatietojen mukaan Israelin panssarivaunut tunkeutuivat kaupunkiin pian ilmaiskujen jälkeen.

Axiosin mukaan Israel aloitti maahyökkäyksen Gazan kaupunkiin tunteja sen jälkeen, kun Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu oli kokoustanut Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion kanssa.

Uutistoimisto AFP:n silminnäkijät puolestaan kertovat, että Israel pommittanut Gazan kaupunkia voimakkaasti Rubion Jerusalem-vierailun jälkeen.