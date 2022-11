Isän ja äidin vuosien piina päättyi aikuisen pojan veitseniskuihin Vantaalla – veljen mukaan syytetty raivosi, ruinasi rahaa, kävi isän kimppuun ja sytytti tulipalon

– Isäni on puhunut jo vuosia pelkäävänsä, että veljeni tekee heille jotain, 45-vuotias isoveli kertoi poliisille.

Kinusi rahaa ja söi jääpit tyhjäksi

– Veljeni on siis kiusannut ja piinannut vanhempiani koko ajan heidän luona asuessaan. Hän on kinunnut rahaa, syönyt jääkaapit tyhjäksi, elänyt miten itse haluaa, raivonnut, rikkonut siellä tavaroita ja aiheuttanut vanhemmilleni pelkoa, isoveli kuvaili poliisille.

– Hän ei ole ikinä auttanut vanhempiani missään tai maksanut mitään siellä asumisestaan. Hän on vain ollut tekemättä mitään ja juonut alkoholia ja vetänyt ties mitä päihteitä koko aikuiselämänsä ajan.

– Luulen tosin, että vanhempani eivät ole kertoneet minulle kaikkea, mitä siellä asunnossa tapahtui, koska he ovat halunneet suojella minua, pikkuveli sanoi poliisille.

Isä pelkäsi keskimmäistä poikaansa

– Hän on kaatanut isäni lattialle ja sitten se on ollut sellaista painimista. Jotain käsirysyäkin on joskus ollut, isoveli kertoi.