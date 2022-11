Äiti laittoi ruokaa ja istui neuletyö edessään, kun järkyttävä väkivalta alkoi – näin Vantaan Askiston perhesurma tapahtui

Mies on myöntänyt henkirikokset, mutta kiistää kyse olleen murhista.

Syyttäjä: Raaka ja julma teko

Ajoi ulos tieltä vanhempiensa autolla

Oikeudessa mies on vedonnut siihen, että kyseessä olisi murhien sijasta kaksi tappoa.

Mielentilatutkimus otti aikaa

Vuoden takaisia tapahtumia käsitellään käräjillä vasta nyt, sillä mies on ollut poliisin esitutkinnan jälkeen mielentilatutkimuksessa.

Puolustuksen mukaan mies on kärsinyt tapahtumien aikaan mielisairaudesta, joka on vaikuttanut miehen käytökseen. Puolustuksen mukaan mies on ollut tekojen aikaan syyntakeeton.