Poliisi etsii kadonnutta miestä Oulussa.

Tiedotteessa kerrotaan, että mies katosi Rotuaarilla eilen lauantaina kymmentä vaille kahdeksan aikaan illalla.

Kadonnut on liikkeellä maastopyörällä. Miehen tuntomerkeiksi kerrotaan, että hänellä on valkoinen T-paita, jossa nallen kuvia. Hänellä on farkkushortsit, mustat sandaalit ja musta pyöräilykypärä.

Poliisin julkaisema kuva kadonneesta.Poliisi

Havainnot kadonneesta voi ilmoittaa poliisin Pohjoisen johtokeskuksen vihjenumeroon 0295 416 194.