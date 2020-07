Koronakevään huolestuttava ilmiö: perheväkivalta lisääntyi, pariterapian jonot kasvavat: "Ei pystytty tarjoamaan edes jonotuspaikkoja"

Esimerkiksi Espoossa perheasioiden sovittelun asiakkaita on ollut kesään mennessä lähes saman verran kuin koko edellisen vuoden aikana yhteensä.

Vantaalla puolestaan lapsiperheiden tukeen erikoistuneeseen perheneuvolaan tehtävien yhteydenottojen määrä on kolminkertaistunut vuoden takaisesta.

Parisuhdeasioissa yhteydenottoja lähes päivittäin, väkivalta lisääntynyt

Vantaan kaupungin perhepalveluiden johtaja Anna Cantell-Forsbom sanoo, että yhteydenottoja on selvästi enemmän kuin normaalisti kesäaikaan.

– Perheiden yhteydenottoja meidän palveluihin on jopa kolme kertaa niin paljon kuin normaalin heinäkuun aikana.

Myös perheväkivalta on Cantell-Forsbomin mukaan lisääntynyt.

– Meillä on ollut koko kevään ja alkukevään huomattavasti enemmän poliisin kanssa perheväkivallan hälytyskäyntejä ja se on todella ikävää. Toivon, että ihmiset osaavat hakea apua ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että väkivalta on ainoa keino selviytyä siinä tilanteessa.