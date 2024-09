IS: Valkeakosken teinisurman tutkinta valmistui – mukana uusi rikosnimike

Nyt syyttäjälle syyteharkintaan siirtyneessä tapauksessa 15-vuotiaan tytön epäillään tulleen 18-vuotiaan epäillyn surmaamaksi Valkeakoskella 25. toukokuuta. Poliisi on kertonut jo aiemmin, että syylliseksi epäilty on kuulusteluissa myöntänyt olleensa tapahtumapaikalla ja aiheuttaneensa uhrille vammoja. Poliisilla on DNA-näyte, joka osoittaa epäillyn tekijän olleen läheisessä tekemisessä uhrin kanssa.