IS: Pekka Haavisto lähetti hallituskumppaneille salaisen ohjeistuksen al-Hol-kysymyksiin vastaamisesta – oppositio ärähtää: "On yritetty sooloilla ja jälkeenpäin paikata"

Oppositiota ei hymyilytä



– Kuitenkin jälkeen päin hän on sanonut niin, että itse asiassa hallituksen iltakoulu on ratkaissut asian. Tässä on minun mielestä tarina vaihdellut. Se ei ole omiaan herättämään luottamusta siitä, että tässä olisi toimittu jonkun selvän yhteisen suunnitelman mukaan. Tässä on vaikuttanut, että on yritetty sooloilla ja jälkeenpäin paikata, Mykkänen kommentoi.