Eduskunta kuumeni al-Holista: Syytöksiä pelkuruudesta ja vastuun pakoilusta sekä vaatimuksia lisätiedosta – Haavisto: "On asioita, jotka ovat erittäin luottamuksellisia"

– On hyvin tärkeää, että siinä kokonaisharkinnassa, jota tässä kysymyksessä ja myös lasten osalta tehdään, otetaan huomioon myös turvallisuusnäkökohdat, Haavisto vastasi.

Mikä on keskustan linja?



Ulkoministeriössä on MTV Uutisten ja usean muun median tietojen mukaan laadittu syksyn aikana suhteellisen pitkälle viety suunnitelma siitä, miten al-Holin leirillä olevia lapsia ja naisia voitaisiin kotiuttaa.

Linjaero Kulmunin lausunnon ja hallituksen harjoittaman politiikan välillä ei eduskunnan kyselytunnilla juuri tarkentunut. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho tiedusteli, mille toimintalinjalle Kulmuni on antanut hiljaisen hyväksynnän.

– Tämä on erittäin tarkkaa punnintaa sisäisen turvallisuuden ja lasten oikeuksien kanssa. Hallitus tulee omassa välikysymyksessään kertomaan myös vastaukset niihin kysymyksiin, joita oppositio esittänyt, Kulmuni sanoi.

Maria Ohisalo kritisoi Jussi Halla-ahon toimintaa



– Nyt viime päivinä on käynyt ilmi, että jopa tässä salissa demokraattisesti valitut poliittiset toimijat ovat toiminnallaan levittäneet disinformaatiota meidän viranomaisista, Ohisalo äimisteli.

– On erittäin huolestuttava kehitys, että poliittiset toimijat nakertavat luottamusta poliisiin, oikeuslaitokseen tai tulliin, kuten tässä viimeisimmässä tapauksessa.

"On myös asioita, jotka ovat erittäin luottamuksellisia"

– Sellaisissa tilanteissa, missä toimitaan kaappaus- tai kidnappaustilanteisiin verrattavissa olosuhteissa – siitähän on kysymys, on lapsia leirillä vankeudenomaisissa olosuhteissa – on myös joitakin asioita, jotka ovat erittäin luottamuksellisia, Haavisto sanoi.