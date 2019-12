Halla-aho tylyttää vihreitä ja Pekka Haavistoa al-Holin mahdollisesta palautusoperaatiosta – "Vaadimme selitystä sille, miksi eduskuntaa on johdettu harhaan"

– Haluamme tietää, miten päätöksentekoprosessi on tapahtunut ulkoministeriössä ja hallituksen sisällä, ja toisaalta vaadimme selitystä sille, miksi eduskuntaa on johdettu harhaan, kun eduskunta on näistä asioista hallitukselta tiedustellut, Halla-aho kommentoi.

Syyttää valehtelusta

Politiikan kuuma peruna

Al-Holin leirin kysymys on ollut politiikan kuuma puheenaihe pitkin viikkoa ja se on repinyt hallituspuolueidenkin yhtenäisyyttä.

– Näiden puolueiden, varsinkin keskustan ja sosiaalidemokraattien, on hyvä ymmärtää, että tämä on vihreiden toimintakulttuuria ja samaa on luvassa niin sisä- kuin ulkoministeriön puolella seuraavat 3,5 vuotta, jos hallituskumppanit eivät tee tästä johtopäätöksiä, toivon että he tekevät.