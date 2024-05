Iranilainen Kultaisen karhun voittaja vankilaan – perusteena "salaliitto valtion turvallisuutta vastaan"

Asianajaja Babak Paknia kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Mohammad Rasoulof on saanut viiden vuoden tuomion.

Sen lisäksi ohjaajalle on määrätty raippoja ja sakkoja.

"Salaliitto valtion turvallisuutta vastaan"

Rasoulof voitti elokuvallaan There Is No Evil Berliinin elokuvajuhlien pääpalkinnon, Kultaisen karhun vuonna 2020.