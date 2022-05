Suomalainen Jessica Wolff tekee historiaa iranilaiselokuvassa – paljastaa, miten kulttuuriin liittyvät seikat näkyivät elokuvaa tehdessä

View this post on Instagram

– Mutta jos on televisiossa tai elokuvassa, niin on todella tarkat säännöt. Lantion, polvien tai rintojen muoto ei saa näkyä, eivätkä hiuksetkaan saa näkyä liikaa. Se on tietenkin haastavaa, kun piti olla paljon vaatteita päällä ja kun on 40 astetta lämmintä, hän kertoi.