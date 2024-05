Sebastian Ahon NHL-seuralta erikoinen reaktio tuttuun kohtaloonsa

Carolina voitti pudotuspelien avauskierroksella New York Islandersin otteluvoitoin 4–1, mutta toisella kierroksella tie nousi pystyyn 2–4-tappiolla ottelusarjassa New York Rangersia vastaan.

Seuran entinen pelaajalegenda Brind’Amour on johdattanut Hurricanesin NHL:n pudotuspeleihin kuutena keväänä peräkkäin. Kahdesti joukkue on yltänyt itäisen konferenssin finaaleihin. Carolina vahvisti Brind'Amourin monivuotisen jatkosopimuksen, mutta ei paljastanut sen kestoa.

– Rod on ollut tärkeä tekijä viimeisen kuuden kauden menestyksessämme. Siitä lähtien, kun hän liittyi organisaatioon 24 vuotta sitten, Rodiin on henkilöitynyt se, mitä on olla Hurricane. Toivomme, että hän on hurrikaani elinikäisesti, kommentoi seuran manageri Don Waddell.