"Nyt on liian kuuma": Intian lähes 50-asteisella ennenaikaisella kesällä rajuja seurauksia – vesi- ja sähköpula, neljännes sadosta tuhoutunut, myrkkykaasut valloillaan

Paikoin lämpötila on noussut jo lähelle 50 astetta.Yli miljardi ihmistä kärvistelee pitkään jatkuneen helleaallon kourissa Intiassa, Pakistanissa ja Bangladeshissa.

– Viime vuonna kesä saapui touko-kesäkuussa, mutta nyt se tuli jo huhtikuussa. On äärimmäisen kuuma, sanoo Ashwini Dwivedi.

– Nyt on liian kuuma. Lepäämme tässä. On todella liian kuuma, toteaa Abul Kalam.

– Asioilla on käytävä ennen puolta päivää tai iltaviiiden jälkeen. Jos joudun menemään ulos, peitän pääni huivilla ja käytän aurinkolaseja. Riittävästä juomisesta pitää myös huolehtia, luettelee Rahul Kumar.

Sähkökatkot koettelevat helteen keskellä

Etelä-Aasiassa on totuttu lämpöaaltoihin, mutta tavallisesti ne saapuvat vasta touko-kesäkuussa. Nyt kuumuus alkoi jo maaliskuussa. Tuulettimien jatkuva käyttö on lisännyt energiankulutusta niin paljon, että alueelle on iskenyt energiapula. Sähkökatkot ovat jatkuva riesa.