Kaikki miehistön jäsenet ovat pidätettyinä, mutta heidän kansallisuuksiaan ei ole kerrottu.
Iranin viranomaiset takavarikoivat perjantaina Omaninlahdella ulkomaisen tankkerin ja pidättivät sen 18 miehistön jäsentä.
Asiasta kertoo lauantaina Reuters iranilaismediaan viitaten.
Iranilaisen median mukaan aluksessa kuljetettiin kuusi miljoonaa litraa salakuljetettua polttoainetta.
Pidätettyjen joukossa on myös tankkerin kapteeni. Viranomaiset eivät ole julkistaneet aluksen nimeä eivätkä miehistön jäsenten kansallisuuksia.
Viranomaisten mukaan tankkeri oli syyllistynyt useisiin rikkomuksiin, kuten pysäytysmääräysten noudattamatta jättämiseen, pakenemisyrityksiin sekä puutteisiin navigointi- ja lastiasiakirjoissa.
Iranissa polttoaineen hinta kuuluu maailman alhaisimpien joukkoon valtion tukien ja kansallisen valuutan heikentymisen vuoksi. Tämä on lisännyt polttoaineen laajamittaista salakuljetusta sekä maitse naapurimaihin että meritse Persianlahden arabimaihin, mitä viranomaiset pyrkivät aktiivisesti torjumaan.