Tampereen Ilves palasi voittojen tielle jalkapallon Veikkausliigassa, kun se päihitti IF Gnistanin lauantaina 3–1-lukemin Oulunkylässä.

Neljässä edellisessä ottelussa ilman voittoa jäänyt Ilves avasi maalihanat ensimmäisellä puoliajalla, kun Jardell Kanga onnistui hankkimastaan rangaistuspotkusta. Hetkeä aiemmin Roope Riskin pilkku pysähtyi Gnistan-vahti Alex Craninxin hyppysiin.

Toisella puoliajalla Gnistanin Oliver Pettersson tasoitti lukemat komealla volleylla, mutta se ei Ilvestä hetkauttanut. Roope Riski ja lisäajalla osunut Marius Söderbäck viimeistelivät kumpikin vierasjoukkueelle maalin mieheen. Gnistanin Rachide Gnanou lensi lisäajan ensimmäisellä minuutilla suihkuun.

Ilves on pisteen päässä sarjakärki KuPSista ja tasapisteissä kakkossijaa pitävän Interin kanssa. SJK on neljäntenä, kaksi pistettä Ilveksen ja Interin alapuolella. Ilveksellä on kärkinelikosta nyt ottelu muita enemmän pelattuna.