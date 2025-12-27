Monet eläimet pelkäävät ilotulitteita, joten niitä ei kannata ottaa mukaan uudenvuodeniltana.

Ilotulitteiden myynti alkaa tänään.

Ilotulitteita saa kuitenkin ampua vasta uudenvuodenaattona ja silloinkin vain iltakuudesta aamukahteen.

Suojalasit ja terve järki ovat tarpeen ilotulitteiden ampujille ja ilotulitusta läheltä seuraaville. Ilotulitteita ei saa luovuttaa alaikäiselle tai humalaiselle. Myös suojalasien käyttö on pakollista.

Astmaa, muita kroonisia keuhkosairauksia tai sepelvaltimotautia sairastavien sekä lasten kannattaa seurata ilotulitusta etäältä.

Ilotulitteiden käyttöpaikkana kannattaa suosia syrjäisiä ja aukeita paikkoja. Sopivia paikkoja ovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan esimerkiksi pellot, erilaiset kentät ja isot tyhjänä olevat pysäköintialueet.

Monet kaupungit ovat viime vuosina rajoittaneet ilotulitteiden käyttöä keskusta-alueillaan.

Hätääntyneet eläimet karkailevat

Lemmikkiä ei kannata ottaa mukaan katsomaan ilotulituksia. Monet eläimet pelkäävät ilotulitteita.

Vuosittain käydään keskustelua ilotulitusten paukkeen vaikutuksista niin lemmikkeihin kuin eläimiin luonnossa.

Esimerkiksi Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi on kiinnittänyt huomiota siihen, että uudenvuoden ilotulitukset häiritsevät talvehtivia vesilintuja. Etsijäkoiraliiton mukaan esimerkiksi koirat, kissat ja hevoset karkailevat ilotulitusten aikaan.