Tuuli Mattila poistuu Salkkareista – yksi asia lähdössä tuntui erityisen haikealta

Mattila kehuu Salkkareiden olleen hänelle ihana työpaikka, jonka yhteisöllisyys on tuntunut ainutlaatuiselta. Näin ollen sarjasta lähtemiseen liittyy haikeutta. Erityisen haikealta hänestä tuntui jättää hyvästit ruutulapsilleen Elmeri Ylä-Rautiolle ja Sofia Lehtiselle , joiden äitiä hän on näytellyt neljän vuoden ajan.

– He olivat lapsia tullessaan tähän sarjaan, ja nyt toinen on teini ja toinen täysi-ikäinen. On hullua ajatella, että olemme (Konsta Hietasen kanssa) näytelleet neljän vuoden ajan heidän vanhempiaan.