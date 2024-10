Ilmat viilenevät ja sitoutumiskausi on taas täällä – tarkkaile näitä merkkejä treffikumppanissasi

Viime vuosina sosiaalisessa mediassa on yleistynyt joka syksy sama käsite, cuffing season, eli sitoutumiskausi.

Well + Good selvitti, että sitoutumiskausi ei ole mikään myytti, vaan kyseessä on todellinen ilmiö.

Se on kuitenkin nyt läpikäymässä murrosta, joka voi monen mielestä olla tervetullut muutos nykyajan kertakäyttömäiseksi muuttuneeseen deittailukulttuuriin.

Luonnollinen syy

Vaikka terminä sitoutumiskausi on uudenkarhea, on sillä evoluution näkökulmasta hyvinkin pitkät juuret ihmisyyden historiassa.

Partnerilla on ollut suvunjatkamistarpeen lisäksi myös mukavuussyistä tärkeä merkitys talvikautena. Sen lisäksi, että öisin löytyisi lämmin keho, jonka viereen käpertyä nukkumaan, oli partnerin kanssa elämä ollut paljon helpompaa.

– On luonnollista, että pyrimme etsimään uusia hyvänolon tunnetta herättäviä tapoja. Ei ole monia asioita, jotka saavat ihmisen tuntemaan itsensä paremmaksi kuin rakastuminen tai rakastuneena oleminen, Hill arvioi.

Ei pelkkää hyvää

Sitoutumiskausi kuulostaa kättelyssä ihastuttavalta konseptilta, mutta siinä on myös varjopuolensa. Jo sanana "kausi" viittaa sen väliaikaisuuteen.

Vähän samaan tapaan kuin kesäromanssin tarkoitus on viihdyttää vain kesän ajan, voi sitoutumiskauden kullanmurun tarkoitus olla pelkästään vällyjen lämmitys kylmimpien kuukausien yli.

Viime vuosina on puhuttu jopa yksinäisyyden epidemiasta.

Jos Tinderiä, Bumblea ja Hingeä on uskominen, näkyy tositarkoituksella seuranhaku myös deittisovellusten käyttäjien käytöksessä.

– Deittailijat etsivät nyt samaa asiaa, mitä he etsivät mihin tahansa muuhun vuodenaikaan, eli yhteistä, loogisesti etenevää ja aidosti hyvää yhteyttä ihmisen kanssa, kertoo seksologian tutkija Shan Boodram , joka on myös Bumblen seksi- ja parisuhdeasiantuntija.

Jotain merkityksellisempää

Hingen kyselyyn vastanneista jopa 93 prosenttia etsi deittikumppania, joka on emotionaalisesti haavoittuvainen.

Sitoutumiskauden kannalta se tarkoittaa sitä, että sinkut etsivät nyt suhdetta, jonka on tarkoitus kestää, sen sijaan, että etsitään parasta ennen -päiväyksellä merkittyä hauskaa ajanvietettä.

Paine sitoutua

On ongelmallista, jos ihminen on valmis joustamaan tai muuttamaan haluamansa kumppanin tai parisuhteen varalle asettamiaan standardeja. Tällöin riski sydänsuruille kasvaa.

Asiantuntijat muistuttavat kuitenkin, että on aivan mahdollista, että sitoutumiskauden suhteesta voi rakentua pidempiaikainen ja tervekin parisuhde.

– Jos olet suhteessa, joka on alkanut niin, että molemmat etenevät suhteellisen verkkaisesti, mutta kuitenkin noususuhdanteisesti, uskon, että se voi olla merkki, että suhde kestää sitoutumiskaudesta huolimatta, Hill toteaa.

Kaikkien sitoutumiskaudella aloitettujen suhteiden ei kuitenkaan ole pakko kestää talven yli. On myös ihan hyväksyttävää etsiä mukavaa lusikointikumppania talvikuukausiksi.

Myös lyhyillä parisuhteilla on oma tarkoituksensa. Tärkeintä on se, että parisuhteen molemmat osapuolet ovat kartalla siitä, millaisesta parisuhteesta on kyse.