Ilmastonmuutos Suomessa tulee lisäämään helleaaltojen riskiä kesäkuukausina sekä talvisateiden määrää, kertoo Ilmatieteen laitos.
Talvisateet tulevat Ilmatieteen tilannekatsauksen mukaan yhä useammin vetenä, ja lumipeitteinen kausi on lyhentynyt koko maassa sitten 60-luvun.
Lisäksi ilmastonmuutos kasvattaa muun muassa paikalleen jämähtäneiden säätilojen riskiä Suomessa.
Viimeksi heinäkuussa Suomessa koettiin ennätyksellinen helleputki, jossa yli kahden viikon ajan koko maan ylin lämpötila ylitti 30 astetta.
Ilmatieteen laitos antoi tänään tilannekatsauksen ilmastonmuutokseen.