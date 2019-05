Ilmastonmuutoksen ensimmäiset järkyttävät seuraukset Walesissa: Vain vallit suojaavat kylää evakuointiuhalta

– Kun vuorovesi on ylhäällä, näkee kuinka haavoittuva Fairbourne on, sanoo Gareth Evans Walesin luonnonsuojeluhallinnosta.

Maakuntahallinto on päättänyt, ettei se pysty suojelemaan Wilkinsin kotia ilmastonmuutokselta. Tällä hetkellä taloa suojaa mereltä matala muurirakennelma.

– Tämä on hätähuuto. Sama tapahtuu varmasti muuallakin. Me vain satumme olemaan ensimmäisiä Britanniassa, huomauttaa Wilkins.

Koko kylä evakuoidaan viimeistään 26 vuoden kuluttua

Seurauksena on satoja ilmastopakolaisia. Fairbournen asukkaille ei ole luvattu minkäänlaisia korvauksia kotien menetyksestä. Suunnitelmia uusien asuntojen tarjoamisesta kotinsa menettäville ei ainakaan vielä ole.

Nouseva merenpinta uhkaa monia Britannian itärannikon kyliä

Fairbourne ei ole ainoa vaarassa oleva kylä. Merenpinta on noussut Britteinsaarten ympärillä 15,4 senttimetriä vuoden 1900 jälkeen. Paikallisen Ilmatieteenlaitoksen mukaan merenpinta nousee vielä 1,12 metrillä nykytasosta vuoteen 2100 mennessä.

Uppoamisvaarassa olevia kyliä on erityisesti Britannian itä- ja etelärannikolla. Vaikka maailman hiilidioksidipäästöjä saataisiin vähennettyä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti, merenpinta jatkaa nousuaan vielä vuosikymmeniä.

Matalalla rannikolla sijaitseva kylä on suojattu muurilla ja maavalleilla merta vastaan. Suojauksia on viime vuosina paranneltu 6,8 miljoonalla punnalla. Tulvat ovat koetelleet aluetta. Jos suojavalli murtuisi myrskyssä, monet talot olisivat vaarassa pyyhkiytyä mereen.

Nyt kylässä on 410 taloa, useita kauppoja ja leirintäalue. Monet eläköityneet pariskunnat ovat muuttaneet lähiseudulta kylään viettämään eläkepäiviään.

Asuntojen hinnat ovat jo romahtaneet

– Fairbournessa on satoja asukkaita. Meillä on kauppoja ja posti. Tämä on toimiva kylä, mutta tämä kaikki halutaan tuhota. En halua edes ajatella sitä, tuskailee Bev Wilkins.