Australian maastopalot tuhosivat Juha Turtiaisen kodin ja moottoripyöräpajan – silti hän rientää apuun, kun naapurikylässä palaa: "Meillä on kuitenkin asiat aika hyvin"

Australiassa on totuttu maastopaloihin , ja 66-vuotias Turtiainen on vapaapalokuntalainen. Hän oli ennenkin sammuttanut paloja tontillaan Cadgeessa Uuden Etelä-Walesin osavaltion eteläosassa.

Turvaan jokeen

"Shit happens"

Turtiaisen ja Bondin tontilla seistessä on selvää, miksi Australiassa takametsä kulkee usein nimellä "the bush", pusikko. Vaikka liekit ovat vieneet kaiken, ympäristöstä voi huomata, että kasvusto on ollut tiheää.

Luonto on ollut valloillaan. Elämästä muistuttavat taustalla sirittävät sirkat, pihalla vaeltava varaani ja vihreä ruoho, joka on kuukautta palon jälkeen herännyt henkiin.

Pariskunta kuitenkin haluaa päästä mahdollisimman nopeasti rakentamaan uutta taloa. Toiveena on, että he voisivat asua tontilla jo talvella. Talvi sijoittuu Australiassa Suomen kesäkuukausille.

Talo oli kestänyt palot ja myrskyt

1970-luvulla Australiaan – ilmaiseksi

Osa paloissa kotinsa menettäneistä ei halua palata asuinpaikoilleen vaan on päättänyt muuttaa muualle. Se on pariskunnasta ymmärrettävää. Turtiaisen ja Bondin lähiseudulla oli kolmisenkymmentä kotia, joista suurin osa tuhoutui paloissa.

Ainoa haittapuoli ovat etäisyydet. Lähin isompi kylä Bodalla on muutaman kymmenen kilometrin päässä, ja sielläkin on enää vain posti, baari ja leipomo.

"Olemme aivan liian vanhoja juoksemaan puskissa"

"Päästöjä tulisi kyllä vähentää"

Yksi alueen joista on täysin kuiva. Turtiainen ei ole koskaan nähnyt sitä sellaisena. Koko Australia on viime vuodet kärsinyt kuivuudesta.

– On toki surullista, että talomme ja moottoripyöräni paloivat. Meillä on kuitenkin asiat aika hyvin. On paikkoja, joissa ihmiset eivät voi elää, paikkoja, joissa on pommeja, Turtiainen toteaa.