Ilkka-Pohjalainen: Poliisi epäiltynä rikoksesta Lapualla 16-vuotiaan Rasmuksen katoamisyönä – olivat samassa ravintolassa ennen katoamista

Poikkeuksellisen asiasta tekee se, että 12. marraskuussa tapahtuneeseen välikohtaukseen liittyy nuoren miehen katoaminen. Alaikäisenä samaisessa ravintolassa iltaa viettänyt 16-vuotias Rasmus Takaluoma poistettiin kahakan jälkeen ravintolasta ja on sen jälkeen kadonnut jäljettömiin.

Poika tallentui valvontakameraan poistuessaan

Poliisin arvio on, että poika lähti mahdollisesti kohti kotiaan. Varmuutta tästä ei kuitenkaan ole, sillä perille poika ei koskaan päässyt.

Poikaa etsitty eri puolilla Lapuaa

Poliisi on tehnyt maastoetsintöjä Takaluoman löytämiseksi viime viikolla. Etsinnät kohdistettiin Lapuan taajaman alueelle ja Lapuanjokeen useiden satojen metrien alueella. Apuna on ollut myös koira.

Poliisi pyytää pojasta vihjeitä

Poliisi on pyytänyt havaintoja 16-vuotiaasta vihjenumeroon 0295 415 501 tai sähköpostilla vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.

Tuntomerkeiksi on kerrottu, että Takaluoma on 165 senttimetriä pitkä ja hoikkavartaloinen. Hänellä on ruskeat kiharat hiukset, oikeassa poskessaan luomi.