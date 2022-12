Kadonneesta Rasmuksesta, 16, valtaisa määrä vihjeitä poliisille – katoamisaika täsmentynyt, tutkinnanjohtaja varovaisin mielin

Takaluoma katosi Lapualla lauantaina 12. marraskuuta noin kello yhden aikaan yöllä. Aiemmin katoamisajankohdaksi kerrottiin perjantain ja lauantain välinen yö. Tutkinnanjohtaja Harri Teivaanmäki kertoo, että katoamisaika on täsmentynyt tutkinnan edetessä.

Poliisin arvio on, että poika lähti mahdollisesti kohti kotiaan. Varmuutta tästä ei kuitenkaan ole.

250 vihjettä

Poliisi pyysi aiemmin vihjeitä Takaluoman liikkeistä. Tutkinnanjohtajan mukaan vihjeitä on tullut poikkeuksellisen suuri määrä.

– Tällä hetkellä selvitettäviä vihjeitä on noin kaksi ja puoli sataa. Kyllä meillä on siinä työtä tehtävänämme, että saamme käytyä läpi ne vihjeet, joissa on jotain tutkittavaa, Teivaanmäki sanoo.