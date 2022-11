Oletko nähnyt tätä nuorta miestä? Poliisi kaipaa vihjeitä kadonneesta Rasmus Takaluomasta

Takaluoma on poistunut poliisin tietojen mukaan kotoaan Lapualta 11. marraskuuta eivätkä omaiset ole saaneet häneen sen jälkeen yhteyttä.

Takaluoma on 165 senttimetriä pitkä ja hoikkavartaloinen. Hänellä on ruskeat kiharat hiukset, oikeassa poskessaan luomi. Viimeisimpien havaintojen mukaan hänellä on ollut yllään mustat Niken kengät, mahdollisesti musta huppari, jossa lukee punaisella "Hoodrich".