Ilkka Ahtiaisen kommentti: Halla-ahon suosio on kohta tapissa – seuraavaksi tarvitaan persujen hattutemppu

Suosion kasvua ei sinänsä tarvitse ihmetellä. 48-vuotias kielitieteilijä on kaksissa vaaleissa johdattanut perussuomalaiset kovaan tulokseen. Eduskuntavaaleissa puolue otti kakkospaikan, ja vaikka ääniosuus hieman putosi vuoden 2015 vaaleista, paikkamäärä kasvoi yhdellä.

Halla-aho on oppinut mielistelemään mediaa

Halla-aho osaa muotoilla sanomansa siten, että se vetoaa moneen äänestäjään. Viestit, varsinkin maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät, on hiottu selkeiksi ja loogisiksi. Usein ne menevät tehokkaasti läpi myös mediassa, vaikka sitten vastaväitteiden höystäminä.

Kirjoittaa Halla-aho on osannut aina, mutta puheenjohtajaksi tultuaan hän on pikku hiljaa kohentanut ilmaisuaan myös sähköisissä viestimissä. Jurottavaan tosikkomaisuuteen ja yksitoikkoiseen saarnaamiseen on tullut mukaan pisteliästä huumoria, ja toisin kuin aiemmin, hän osaa tarpeen tullen kätkeä antipatiansa niin sanottua valtamediaa kohtaan.