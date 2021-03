Leikolan kolumni: Perussuomalaiset tuplaavat paikat kuntavaaleissa, mutta se on vain välietappi

Demarit kasvavat viime kuntavaaleista kaikilla mittareilla. Kokoomuksen saalis on suurempi kuin eduskuntavaaleissa. Keskusta pysyy valtuutettujen määrällä suurimpana puolueena ja Suomessa on yhä valtava määrä kuntia, joissa keskusta on suurin puolue.

Ruotsinkielisisissä kunnissa Rkp on samalla tavoin voittaja. Vihreät saavat enemmän valtuutettuja kuin koskaan ja vasemmistoliittokin varsin mahdollisesti enemmän kuin viimeksi. Pienemmistä puolueista Liike nyt on varma voittaja sekin, sitä kun ei ollut edes olemassa edellisten kuntavaalien aikaan.

Puolueen gallupkannatus on pyörinyt 20 prosentin molemmin puolin. Näiden lukujen realisoituminen kuntavaaleissa riippuu pitkälti ehdokasasettelusta, jonka tilanne on kaikilla suurilla ja keskisuurilla puolueilla hyvä – mutta koska eri kunnat ovat eri kokoisia, kannatusprosentista ei voi suoraan ennustaa vaalitulosta.

Somessa ei PS:n kannattamista häpeillä

Sinimustat on onnenpotku Halla-aholle

Sinimustan ryhmittymän lähteminen vaaleihin omilla listoillaan on varsinainen onnenpotku persuille, koska nyt Jussi Halla-aho voi osoittaa, että heistä oikeallakin on järjestäytynyttä poliittista elämää.

Taitavat poliitikot ovat maratoonareita

Pääministeri oli samaa mieltä kuin Halla-aho

On syytä raivata viimeinen este, joka on esteenä kannatuksen kasvulle vielä 20 prosentistakin ylöspäin ja se on epäilys salonkikelpoisuudesta. Halla-ahon perussuomalaiset on ainoa puolue Suomessa, jonka kanssa hallitusyhteistyöstä on konkreettisesti kieltäydytty, kesällä 2017 eli vain neljä vuotta sitten, eikä puolue ole siitä muuttunut.