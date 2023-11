Useita satoja ikäihmisten hoitopaikkoja on jouduttu sulkemaan henkilöstöpulan tai hintakiistan takia

Yksityiset toimijat eivät ole pystyneet tuottamaan palveluita

Tilanne yleisesti Keskipohjanmaan hyvinvointialueella on huono. Hoitojonossa on tälläkin hetkellä 70–80 ikäihmistä, mutta samaan aikaan vuodepaikoista 40 pysyy suljettuna.

Eri puolilla Suomea on vastaavanlainen tilanne. Yksi syy tälle on henkilöstöpula, toinen hintojen nousu. Yksityiset palveluntuottajat vaativat korkeampia korvauksia kustannusten nousun myötä.



– Ostopalveluyrittäjien näkemys kustannuskasvusta on kovin erilainen kuin mikä on hyvinvointialueiden rahoitustilanne, sanoo Korkeakoski-Västi.