Espoolaisessa hoivakodissa tuberkuloositapaus – lähes sata altistunutta

tuberkuloosi-6
Mainiokoti Andante -hoivakodissa olleella ihmisellä on todettu tuberkuloosi. Lähes sadan arvioidaan altistuneen. Kuvituskuva.
Julkaistu minuutti sitten

MTV UUTISET – STT

Espoossa yhdellä Mainiokoti Andante -hoivakodissa olleella ihmisellä on todettu tuberkuloosi. Asiasta kertoi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tiedotteessa perjantaina.

Lähes sadan ihmisen arvioidaan altistuneen taudille Espoolaisessa hoivakodissa. Tiedotteen mukaan tartuntavaaraa ei enää ole.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen infektioiden torjuntayksikkö on kartoittanut altistuneet. Heille ja heidän läheisilleen on kerrottu altistumisista ja toimista.

Keuhkotuberkuloosin oireita ovat esimerkiksi yli kolme viikkoa jatkuva yskä ja keuhkoista nouseva lima tai veriyskökset. 

Keuhkotuberkuloosin ja tuberkuloosin oireita voivat olla myös muun muassa kuume, yleistilan heikentyminen ja suurentuneet imusolmukkeet, tiedotteessa luetellaan.

Viime vuonna Suomessa oli THL:n mukaan 187 tuberkuloositapausta, joista 129 oli keuhkotuberkulooseja.

Sairaudet ja tauditEspooVanhustenhoitoVanhuksetKotimaa

