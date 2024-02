THL: 95 prosenttia vanhuspalveluyksiköistä yltää hoitajamitoitustasoon

THL:n lokakuussa tekemän seurantakyselyn mukaan 95 prosenttia ympärivuorokautisen hoivan yksiköistä yltää lain mukaiselle tasolle. Ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitus on ollut huhtikuusta lähtien 0,65 työntekijää jokaista asiakasta kohden.

Osuus on noussut toukokuussa tehdystä edellisestä seurannasta, jolloin joka kymmenes yksiköistä jäi mitoitustasosta.

THL:n mukaan myös 0,7:ään yltävien yksikköjen osuus on jatkanut kasvuaan.

– Yksikköihin on seurantatiedosta päätellen saatu palkattua lisää henkilöstöä, ja kokonaisuudessaan henkilöstömäärä on noussut 1 200 työntekijällä. Asiakasmäärissä seurannan mukaan on vakaa tilanne, Alastalo sanoo.