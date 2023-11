Iivo Niskasesta paljastui Jari Isometsälle hämmentävä ristiriita – "Ei hetkeäkään"

– Alkukaudesta tulee usein vaihteluja iskukyvyssä, mutta yleensä ensimmäinen kisa on kaikista tukkoisin ja siitä se pikkuhiljaa alkaa löysäämään. Iivo Niskasen kohdalla kävi nyt juuri toisin päin.

– Niskanen selitti itse (Oloksella), ettei olo ollut niin hyvä sunnuntaina. Se ilmeisesti vähän jatkui tässä kilpailussa. Ja sitten on vaikea sanoa, että miten paljon Niskanen on tällä viikolla treenannut. Tuskin hän tähän kisaan mitenkään herkistelemään lähti.

Terävyyttä puuttui, minkä takia hiihto näytti tasaiselta matkavauhdilta. Isometsän mukaan nämä ovat tuttuja alkukauden ongelmia, kun harjoituskuormaa on vielä aika paljon päällä.

Parhaat näytöt sprintissä

– Kaikki parhaat suomalaiset olivat kuitenkin paikalla, ja he karkasivat finaalissa ihan heittämällä. Se on aina sellainen merkki, että vauhti on parempi, Isometsä kehuu.