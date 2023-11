Jari Isometsältä selitys Iivo Niskasen poisjääntiin – teki terävän havainnon Norjan tähtihiihtäjän ongelmista

– Kun harjoituskuormaa on paljon päällä, lihaksisto nappaa kisasta väsyneen olon reisilihakseen. Se on aika yleistä. Jos on saanut kisassa hyvin irti, niin kuin Iivokin ilmeisesti sai, minun sivistynyt arvaukseni on, että aamulla on voinut tuntua, että ei ole ihan terävimmillään. Miksipä olisi siinä tapauksessa lähtenyt mukaan kisaan.