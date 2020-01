Eläinhoitaja Jamppa kertoo vuotensa liikuttavimmista eläinkohtaamisista: Kiukkuisesti sähisevä joutsenenpoikanen turvautui Jampan olkapäähän hädän hetkellä – "En ole koskaan aiemmin tuommoista kokenut"

Nyt joutsen on päässyt jo takaisin luontoon. Yllä olevalla videolla joutsen lentää vapauteen kauniina pakkaspäivänä kotikulmillaan Varkaudessa.

Joutsenhoidokki oli viime kesän poikanen



Jarmo Lautamäki on pitänyt Jampan eläinhoitolaa Mikkelissä Etelä-Savossa vuodesta 2008. Uransa villieläinten pelastajana hän aloitti 8-vuotiaana, kun hän auttoi äitinsä kanssa verkkoihin juuttuneita siilejä ja lintuja. Naapuri oli virittänyt kalaverkot marjapensaidensa suojaksi.

Joutsen lensi vapauteen



– Joutsen vaatii aina pienen kiitoradan, jolla se juoksee lentoon jäätä, maata tai vettä pitkin. Se ei tällä joutsenella onnistunut, ennen kuin tulehdus parannettiin. Siinä ison miehen silmä kostui, kun näki linnun pääsevän pitkän juoksun jälkeen lentoon. Se on lentänyt sen jälkeenkin ympäri jokialuetta.

Turkistarhalta karannut sinikettu pääsi eläkkeelle eläinpuistoon



Jos joutsenen tapaus on Lautamäen eläintenhoitajan uran hellyttävimmästä päästä, eksoottisin tapaus oli mikkeliläisen päiväkodin terassilta viime kevättalvella löytynyt sinikettu.

– Sain päiväkodista maaliskuussa puhelun oudosta eläimestä, joka osoittautui siniketuksi. Se oli kävellyt aika pitkän matkan, koska lähin turkistarha on yli 100 kilometrin päässä. Kukaan turkistarhaaja ei tosin myöntänyt, että heiltä olisi sellainen karannut.

Seuraavaksi vapauteen lentävät naakka ja lokki

– Kerran minulla oli hoidossa varis, jolla ei ollut siipiä eikä pyrstöä ollenkaan. Vähän yli vuoden jälkeen se oli parantunut, ja nyt se on tuolla jossain muiden varisten jengissä, Lautamäki kertoo.

Ilmoita kaikista loukkaantuneista villieläimistä



– Varsinkin jos kyseessä on petolintu, kuten kanahaukka tai pöllö, ei missään tapauksessa saa mennä omin toimin sitä auttamaan, ellei varmasti tiedä, mitä on tekemässä. Niillä on hirvittävän terävät kynnet. Minulla puuttuu kolmesta oikean käden sormesta tunto, kun kanahaukka iski käsivarren hermokimppuun. Se ei ollut kivaa, Lautamäki naurahtaa.