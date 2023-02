Ovatko koiranäyttelyt muinasjäänne vai hyvä harrastus? Näin Kennelliitto vastaa kritiikkiin

– Konsepti on muuttunut hirveän vähän ja etiketti on pysynyt pitkälti samankaltaisena.

– Olemme tilanteessa, jossa meillä on paljon rotuja, jotka on monistettu finaaliin.

"Meillä on koira, joka on tukehtumaisillaan"

Mustosen mukaan asioihin on vaikutettu luomalla rotukohtaiset ohjeet, joilla pyritään puuttumaan liioiteltuihin piirteisiin. Ohjeita on tarkoitus jatkuvasti täsmentää.

Lisäksi Kennelliitolla on PEVISA-ohjelma (perinnöllisten vikojen ja sairauksien ennaltaehkäisy -ohjelma), jolla on puututtu ongelmarotuihin.

Lehtosen mukaan Kennelliiton toimet ovat riittämättömiä. Hän ottaa esimerkiksi englannin bulldoggin historian. Hänen mukaansa rodulla on ollut lyhyt kuono sen vuoksi, että sitä on käytetty härkätaisteluissa.

– Minun on vaikea nähdä, että englannin bulldoggia käytettäisiin nykypäivän Suomessa ainakaan mihinkään härkätappeluihin. Se on vaikea syy perustella sitä, että meillä on koira, joka on tukehtumaisillaan.