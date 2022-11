Erika Vikman sai karvaista perheenlisäystä – muistuttaa samalla tärkeästä seikasta: "Ulkonäkö on viety terveyden edelle ja se on väärin"

– Hän on Peppi 1 vuotta. Hän tarvitsi uuden kodin ja mun elämästä löytyi paikka hänelle. Meistä on kahdessa viikossa tullut erottamattomat ja hän on tuonut mun arkeen niin paljon iloa ja rakkautta ja riiviömäistä säpinää. Peppi on vienyt mun sydämen täysin, laulaja kirjoittaa.