Suomi rokottaa yli 65-vuotiaita yhä Astra Zenecalla – näin nopeasti mahdolliset pelätyt haittavaikutukset ilmaantuvat

Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän (KRAR) puheenjohtaja Ville Peltola pitää Astra Zenecan rokotetta yhä turvallisena, mutta muistuttaa, että tutkimustietoa tarvitaan lisää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on linjannut, että Suomessa jatketaan Astra Zenecan rokotteen käyttöä yli 65-vuotiailla.

Tanska on tänään päättänyt keskeyttää Astra Zenecan rokotteen käytön kokonaan.

– Eri maat ovat suhtautuneet tähän tilanteeseen aika eri tavalla. Monissa maissa tätä annetaan edelleen kaikille ikäryhmille. Esimerkiksi Britanniassa tätä valmistetta annetaan kaikille yli 30-vuotiaille, Peltola sanoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

– Myös epidemiologinen tilanne on erilainen eri maissa ja siinäkin on eroja, miten paljon eri rokotteita on käytettävissä. Yhtenäistä linjaa Euroopassa ei ole vielä löytynyt.

65 vuotta on sopiva ikäraja

Peltola kuitenkin pitää Astra Zenecan rokotetta yhä turvallisena.

– Kyllä se turvallinen on. Nämä haittavaikutukset, jotka sinänsä ovat hyvin harvinaisia, ovat keskittyneet nuorempiin ikäluokkiin. Hyöty- ja haitta-arviossa täytyy ottaa huomioon myös hyötypuoli ja nimenomaan vähän iäkkäämmillä ihmisillä on paljon suurempi riski saada vakava koronavirustauti. Sen takia tämä 65-vuoden raja (Astra Zenecalla) on sopiva.

Haittavaikutukset ilmaantuvat muutamassa viikossa

Veritulppatapaukset ovat tähän mennessä ilmaantuneet muutamassa viikossa rokotteen saannista. Peltola ei usko, että niitä ilmaantuisi pidemmällä viiveellä.

– Kyllä tämä näyttää vahvasti siltä, että ne keskittyvät tähän muutaman viikon aikaan siitä kun rokote on annettu. Mekanismeja selvitellään, mutta näyttää siltä että siinä kehittyy epätoivottu vasta-ainereaktio ja se ilmenee muutaman viikon kuluessa.

– Näistä asioista odotetaan lisää tietoa ja muutenkin tästä riskistä eri väestöryhmissä saadaan vähitellen lisää tietoa. Toivottavasti päästään siihen tilanteeseen, että voidaan sanoa, ketkä ovat riskialttiimpia esimerkiksi nuoremmissa ikäryhmissä. Vielä sellaista tietoa ei ole.

"Ei voida sanoa, ettei miehillä ole riskiä"

Veritulppatapauksia on sattunut lähinnä naisilla. Voitaisiinko rokotetta hyödyntää antamalla sitä vain miehille?

– Tämäkään ei ole tällä hetkellä selvää. Näitä tapauksia on ollut eniten naisilla, mutta toisaalta monissa maissa on rokotettu enimmäkseen terveydenhoidon henkilökuntaa ja siinä naisten osuus on suurempi kuin miesten osuus. Ei voida sanoa, että miehillä ei tällaista riskiä olisi.

Peltola pitää veritulppatapauksia vakavina.

– Ne ovat olleet vakavia haittavaikutuksia nämä hyvin harvinaiset tapaukset. Niihin on liittynyt verihiutaleiden määrän väheneminen ja tukokset aivolaskimoissa ja joskus vatsan alueen laskimoissa. Nämä ovat olleet hyvin vakavia tapauksia.