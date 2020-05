Suomessa tehtävä koronarokotetutkimus etenee pian testivaiheeseen – "Näyttää tieteellisesti lupaavalta"

Tällä hetkellä eri puolilla maailmaa on meneillään yli sata projektia, joissa yritetään kehittää mahdollisimman nopeasti rokotetta covid-19 -virukseen. Kaksi projekteista on Suomessa.

MTV:n Uutisaamussa vieraillut Saksela kertoo, että heidän rokoteaihionsa on nykytiedon valossa niin hyvä kuin mahdollista, ja sitä aletaan pian tuottaa kokeiltavaksi koe-eläimiin.

– Ensin testataan ja varmistetaan koe-eläimissä, että syntyvä immuunivaste on sellainen kuin on syytä olettaa aikaisemmin samantyyppisiä rokotteita koskevan tutkimuksen valossa, hän sanoo.

Sakselan ryhmä ei ole lähtenyt kehittämään rokotetta tyhjästä, vaan se pohjautuu aiempiin rokotetutkimuksiin, joita on tehty muun muassa sars- ja mers-viruksiin liittyen. Vaikka eläin- tai ihmiskokeita ei ole vielä tehty, Saksela olettaa, että rokote on turvallinen ja toimiva.

– Olisi hyvin yllättävää, jos tässä ei nähtäisi tehokasta immuunivastetta näissä eläimissä ja myöskin sitten vapaaehtoisissa, joita rokotetaan. Kyse on siitä, kuinka hyvin se sitten loppuviimeksi suojaa ihmisiä. Se on tietenkin vielä epäselvää, hän toteaa.

– Kyllä se ihan tieteellisesti lupaavalta näyttää. On mielenkiintoista nähdä alustavien eläinkokeiden tuloksia, jotka nyt osittain ennustavat myös tehoa ihmisille. Mutta siinä on vielä pitkä tie näyttää, että se on tehokas ja turvallinen käyttää myös ihmisille, Heinonen toteaa.