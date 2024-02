"Ihmisiä ei voi määrätä olemaan samaa mieltä sakon uhalla" – 28-vuotias Nea vastustaa hallituksen suunnitelmia

– Työntekijöitä periaatteessa ruvetaan rankaisemaan ja se on mielestäni hyvin väärä tapa toimia.

Petteri Orpon (kok.) hallitus on suunnittelemassa lukuisia toimia.

”Mitä seuraavaksi tulee?”

Teollisuusliittoon kuuluva ja sen toiminnassa mukana oleva Holmström on kokenut aiemmin ammattiliittojen ja työehtosopimusten turvaavan hänen asemaansa työntekijänä.

Nyt hän on työskennellyt reilut kaksi vuotta lämmitysratkaisuja tarjoavan Lovalin tehtaalla ja edennyt etumieheksi.

Holmström on kokenut itsestäänselvyytenä ammattiliittoon kuulumisen, eli ennen Teollisuusliittoa hän on kuulunut Merimies-Unioniin ja Pamiin.

Holmström sanoo pohtivansa, kuinka monta vuosikymmentä hänellä on vielä työelämää edessä ja miten hallituksen uudistukset vaikuttavat siihen.

Suunnittelussa vientivetoinen palkkamalli

Hallitus on suunnittelemassa muun muassa vientivetoista palkkamallia. Tämä tarkoittaisi, että käytännössä kaikkien alojen palkankorotukset määräytyisivät suurimpien vientialojen korotusten perusteella.

– En ymmärrä, miten laki voisi mitenkään määrittää sitä paljonko minun kuuluisi tienata. Mielestäni se on työntekijän ja työpaikan välinen keskustelu.

Valmius jatkaa poliittisia lakkoja

Holmström on ollut osallisena lakoissa. Hän kuvailee niiden sujuneen työnantajan ja työntekijöiden välillä hyvässä hengessä.

– Moni miettii, miksi nyt on lakkoiltu, mutta tämä on ainoa tapa millä me voimme osoittaa hallitukselle, ettemme ole tyytyväisiä näihin päätöksiin.